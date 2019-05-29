Навесні 2014 року 80% жителів Донецька хотіли жити в Україні, - екс-заступник голови КВУ Донеччини Гришин

Як інформує Цензор.НЕТ, на прес-конференції "Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації" сказав Олег Гришин, заступник голови Донецької обласної громадської організації "Комітет виборців України" в 2014 році.

"Говорити про референдум на Донбасі - це не професійно. Тому що там було чотири референдуми - це якщо ми визнаємо таким так званий "референдум" ДНР-ЛНР".

У нас був референдум про приєднання деяких районів Донецької області до Дніпропетровської. Тоді глава Дніпропетровщини сподівався таким чином відхопити собі шматок бізнесу у "господаря Донбасу".

Також був референдум, який серйозно сприйняли в місті - про приєднання міста, заснованого самим Юзом, до Великої Британії. Люди дуже радо за це голосували, перепитували, чи справді вони муть у таких умовах, як британці.

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Було добре сплановане і, ймовірно, найправдивіше опитування. Воно дало нам можливість говорити про те, що на той момент близько 80% жителів чітко сказали, що хочуть жити в Україні. 15% сказали, що хочуть жити в Російській Федерації. І 5% заявили, що хочуть жити в СРСР.

І нарешті, той цирк, який інакше назвати не можна. Люди, котрі розуміються на виборчих стандартах, не могли назвати це референдумом. Коли з 10-15 дільниць відкривається тільки 1 - щоб показати масовість. Коли замість списків використовувалися будь-які записи, знайдені в директорських кабінетах з часів, коли відбувалися вибори в Україні. Коли різним людям пропонували дописати себе, записували будь-які придумані адреси, видавався папірець, що вважався референдумом... І все це називали красивим словом "референдум", - розповів він.

Гришин детальніше розповів про опитування, яке проводилося силами кафедри соціології Національного донецького університету.

Питання формулювалися так:

"Ви хотіли б жити в унітарній Україні"

"Ви хотіли б жити в Донецькій області як федеративній частині України"

"Ви хотіли б жити в Російській Федерації"

"Ви хотіли б жити в Радянському Союзі".

"Це опитування не була фейковим з наукової точки зору, тому що була розроблена вибірка. Опитування було проведено у всіх районах Донецька...", - підсумував він.

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Крім того, Гришин розповів про умови, в яких намагалися провести в Донецькій області вибори президента України від 25 травня 2014 року:

"Коли мені говорять, що на Донеччині тільки росіяни, то я сміюся. Тому що в Єнакієвому окружна комісія з найпершого дня замість того, щоб брати участь у засіданнях у міськраді орендувала приміщення в готелі. І в той час, коли в місті лютували "патріоти Росії", вони проводили своє засідання і регулярно консультувалися з нами і ЦВК. Це можна розповідати практично про кожне місто".

За його словами, там, де вибори могли відбутися, вони відбулися, що дало повну легітимність новообраного президента і показало, що Донбас - з Україною.

"У Донецьку ми запускали фейки, давали оголошення про відкриття виборчих дільниць. І через п'ять хвилин там з'являлися люди з автоматами - шукали, де відбувається голосування. Таким чином, у Донецьку голосування не відбулося. Є багато людей, яких держава, на жаль, не оцінила, - які ризикували своїм здоров'ям і довозили бюлетені туди, куди це було можливо. Вони на власних машинах, БТРах, у пакетах, прикритих сміттям вивозили ці бюлетені на підконтрольну Україні територію, щоб доставити в ЦВК і показати, що Донеччина голосувала ... Для нас як спостерігачів важливо було зафіксувати, що комісії готувалися і доклали максимум зусиль. Там, де з точки зору безпеки голосування можна було провести, люди голосували масово - на відміну від фейкового референдуму", - підсумував він.

Екс-заступник голови КВУ регіону підкреслив, що жителі Донеччини хотіли голосувати і ризикували, щоб провести вибори.

"Увечері 25 червня в готель, де ми перебували, приїхав Царьов з автоматниками. І співробітники готелю, звичайні дівчата, які розуміли, що відбувається, робили максимум для того, щоб не показати, де ми є і попередити нас. Ми без речей вискочили через чорний хід. Тобто, Донеччина хотіла голосувати за президента. І співробітники виконкомів і райдержадміністрацій (не мери) намагалися всіляко сприяти цим виборам.