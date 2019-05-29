Для розгляду проблем вугільної галузі зберемо засідання РНБО, - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - цитує Зеленського прес-служба глави держави після відвідин ним шахти в середу ввечері.

В інформації зазначається, що "орієнтовно засідання може відбутися в п'ятницю, 31 травня".

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Президент також підкреслив, що сім'ї двох шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави.

"Уже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.