Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів

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Президент призначив Олену Турів суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Івана Голошивця - суддею Донецького окружного адміністративного суду; Уляну Братичак і Олега Кравціва - суддями Львівського окружного адмінсуду, Ольгу Миколаєву і Катерину Севастьяненко - суддями Харківського окружного адмінсуду.
Також Зеленський призначив Людмилу Мелещенко суддею Івано-Франківського міського суду; Андрія Брону - суддею Сколівського районного суду Львівської області та Ірину Теслікову - суддею Червонозаводського районного суду Харкова.