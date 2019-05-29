Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей"

"Я із задоволенням взяв би участь у створенні майданчиків для нових ідей. Мене жодні посади не приваблюють. Я був на багатьох посадах у двох країнах і прямо скажу, що зараз скажи мені куди-небудь у кабінет... взагалі не приваблює мене це життя, тому що грошей я цим не заробив, шишок я собі на цьому наламав, при цьому якщо не поміняти систему, мене ця система засмокче і знову буде такий стиль, що знову людина намагається щось робити і знову нічого не виходить. Не мій стиль, не хочу", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі "Наш" у середу ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому політик висловив переконання, що зараз потрібні "майданчики великих ідей".

"Я вже кілька років говорю про ідею інформаційних технологій", - зазначив Саакашвілі, додавши, що підтримує висловлену президентом України Володимиром Зеленським думку про державу в смартфоні, в тому числі виступає за те, щоб громадяни України могли самі голосувати за законопроекти, в тому випадку, якщо Верховна Рада не в змозі цього робити.

Читайте також: "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі