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29.05.19 22:39

Гройсман дав 10 днів на розслідування причин аварії на шахті "Лісова" на Львівщині

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив главам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та інших відповідальних відомств провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" та опрацювати питання надання допомоги сім'ям загиблих шахтарів.

Гройсман дав 10 днів на розслідування причин аварії на шахті "Лісова" на Львівщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідне доручення глава уряду підписав сьогодні, 29 травня. Він також висловив співчуття у зв'язку з трагедією.

Термін подання результатів розслідування - 10 днів.

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Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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