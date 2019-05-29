Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кононенко зазначив: "За останні п'ять років ми пройшли дуже нелегкий шлях. У 2014 році ми отримали зруйновану та пограбовану країну. Ніхто не вірив, але нам вдалося втримали економічну стабільність, не допустивши дефолту, відбудувати армію, відродити українську мову і створити потужну міжнародну коаліцію підтримки України

Я був і залишаюся прибічником європейського і євроатлантичного вектору розвитку країни, тому робитиму все від мене залежне, щоб захистити вибір українського народу. Цілковито поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй.

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Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні.

Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати.

Впевнений, що майбутнє України в ЄС і НАТО. Вірю, що ми разом пройдемо цей шлях до спільної мети".

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