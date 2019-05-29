Підозра у скоєнні злочину, створення ТСК і таємні голосування, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про імпічмент президента

Про це йдеться в тексті законопроекту про імпічмент президента України, оприлюдненому на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Щоб почати процедуру імпічменту, необхідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу ВР.

Після цього Рада створює тимчасову слідчу комісію, куди входять народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. У документі зазначається, що до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії не може бути обрана особа, у якої в разі обрання виникне реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з проведенням розслідування.

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При цьому спеціальний прокурор має жити на території України не менше 10 років, вільно володіти державною мовою, мати вищу юридичну освіту, не менше 10 років стажу роботи на посаді прокурора або слідчого і не мати судимості.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції щодо вивчених обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину. Далі їх розглядає Верховна Рада. Таємне голосування за проектом постанови ВР України про звинувачення президента України, включеного до бюлетеня для таємного голосування, проводиться окремо по кожному пункту звинувачення. Постанова вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які проголосували не менше двох третин народних депутатів від конституційного складу.

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Далі парламент більшістю голосів має прийняти рішення про звернення до Конституційного і Верховного судів для отримання висновків.

Згодом парламент розглядає ці висновки і таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів приймає постанову про відсторонення президента України з поста в порядку імпічменту. Для цього необхідні голоси трьох чвертей депутатів. З моменту оголошення дострокового припинення повноважень президента обов'язки глави держави виконує голова Верховної Ради.

У разі неприйняття ВР постанови про усунення президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення процедури імпічменту, роботи ТСК і вибачається перед президентом.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента з посади (імпічмент). Це була одна з його передвиборчих обіцянок.