На місці бою з ворожою ДРГ виявлено тіло сапера 54-ї ОМБр Степанченка, який зник безвісти 27 травня біля Попасної

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 54 ОМБр в Фейсбук.

"Близько 15:00 29.05.19 у результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ, групи "Евакуація 200" на місці зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця нашої бригади солдата Степанченка Б., який 27.05.19 у складі групи саперів у районі н.п. Попасна виконував бойове завдання з перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів бригади та потрапили в засідку ДРГ противника", - йдеться в повідомленні.

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Тіло загиблого воїна евакуйовано на тимчасово окуповану територію. Передача тіла представникам ЗСУ планується 31 травня на КПВВ "Щастя".