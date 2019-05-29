Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США

Про це повідомив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", - сказав Ешлі.
За його словами, Росія "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.
Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у столиці Австрії Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США почали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія також вийшла з договору, що забороняє обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.