Скоро РФ поверне наших моряків, не пов'язуючи це з рішенням трибуналу, - Зеркаль

В ефірі "5 каналу" заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, які позитивні моменти можна записати на рахунок України у зв'язку з перемогою в Міжнародному морському трибуналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми довели, що РФ не мала жодного права затримувати українські судна і українських моряків. Це незаконно, це порушує Міжнародну морську конвенцію, і вони мусять їх негайно звільнити і повернути додому. Це дійсно для нас перемога, особливо з рахунком 19 до 1", - наголосила дипломат.

Зеркаль також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що завдяки такому рішенню Міжнародного суду європейським країнам буде складно йти шляхом прагнення до скасування санкцій.

"Не тільки. Якщо повернутися до подій, що відбувалися в листопаді і грудні, коли росіяни нав'язували, що все порушували і що вони мали право це зробити, і що взагалі це Україна, яка винна в цьому інциденті, то навіть наші партнери в Німеччині і Франції, у них був такий сумнів, що, може, росіяни мають рацію, а тут у нас є доказ того, що це не українська позиція, що це рішення Міжнародного морського трибуналу, що ми нічого не порушували, що це порушила Росія. І для нас це не просто інструмент, це дійсно свідчення того, що ми маємо докази своєї правоти", - пояснила Зеркаль.

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Заступник глави МЗС також пояснила, як Україна далі може тиснути на РФ і які будуть подальші кроки.

"По-різному, але я впевнена, що росіяни досить скоро самі, не пов'язуючи це з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони це представлятимуть як власне рішення, як волю Володимира Володимировича, і думаю, що так, як це було в іншій справі, що стосується "Грінпісу" і корабля, який називається Arktic Sunrise, вони також вдавали, що вони не виконують рішення Трибуналу, але вони виконали все і навіть виплатили компенсацію", - сказала Зеркаль.

На запитання ведучої, чи може це рішення бути пов'язане з компліментами новій українській владі, що, мовляв, Росія почала домовлятися, Зеркаль сказала: "Думаю, можливо, вони так це і представлятимуть, але для світу все дуже чітко - що є рішення Трибуналу. І рішення Трибуналу має бути виконано, тим паче це стосується імунітету військових кораблів, а військові кораблі є в усіх країн, які є в цій субвенції ".

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.