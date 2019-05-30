Обставини бунту в одеській колонії з'ясовуватиме моніторингова група, - представник омбудсмена Остапенко

Про це в ефірі Громадського заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової в південних регіонах України Олександр Остапенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після спливу терміну, відповідно до регламенту державних установ, коли вони порядок наводять у колонії, 9 червня буде спеціальна група моніторингова секретаріату уповноваженого Верховної Ради, яка поспілкується з усіма засудженими, або з переважною більшістю, хто захоче спілкуватися, і тоді ми зробимо висновки щодо причин первинних цього заворушення", - заявив він.

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Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.