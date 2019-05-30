Росія буденно демонструє неповагу до своїх міжнародних зобов'язань у сферах безпеки та озброєння, - спікер Держдепу США Ортагус

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія буденно демонструє неповагу до своїх міжнародних зобов’язань у сферах безпеки та озброєння. Ми вже говорили про це в контексті Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: вони прямо порушили цей договір, і наші європейські союзники підтвердили це", - заявила вона.

Ортагус додала, що "порушення тривають уже декілька років", і США цим, "безперечно, занепокоєні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США

Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США почали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія також вийшла з договору, що забороняє обом країнам розробляти, виготовляти і розгортати крилаті балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.