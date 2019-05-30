Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля села Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм;

- чотири рази поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;

- тричі в районі міста Авдіївка - з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Чермалик - з озброєння бойових машин піхоти;

- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля населеного пункту Новоселівка Друга - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- біля села Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

- поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 152 мм;

- біля населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 120 мм;

- поблизу населеного пункту Новолуганське - з автоматичних станкових гранатометів;

- у районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

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"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - зазначено в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.







