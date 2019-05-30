Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу Наш.Максі-ТВ.

"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю: вони розгубилися, зайняли периметр <...> А я просто пройшов", - запевнив політик.

Коли це сталося, не уточнюється; імовірно, на 25-му з'їзді ЄНП у листопаді.

Саакашвілі повторив, що в нього "є особиста причина бути на нього злим, але в мене немає особистих образ", і додав, що йому нібито не цікава помста Порошенку.

28 травня президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, а наступного дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА повернувся в Україну, пояснивши, що тепер робитиме.

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Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".