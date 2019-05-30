Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на дані реєстру судових рішень.

Нещодавно сайт "Обозреватель" оприлюднив начебто протокол допиту Надейка з приводу новорічного відпочинку в мисливському господарстві "Поліське-Сарни" в Рівненській області. Є дані, що саме тут були записані розмови, в яких Ситник нібито розповідає своїм знайомим, що у 2016 році розголосив на сайті НАБУ таємницю слідства у справі про "чорну бухгалтерію Партії Регіонів" щодо виплат Полу Манафорту, щоб знизити рейтинг кандидата в президента США Дональда Трампа і допомогти кандидату Гілларі Клінтон.

Дані до ЄРДР внесено 14 березня 2019 року за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ під час здійсненя досудового розслідування. Суд призначив експертизу звукозаписів, щоб з’ясувати, зокрема, чи записаний на них Ситник.

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Відповідно до протоколу допиту, Микола Надейко розповідав, що особисто платив за відпочинок Ситника у комплексі "Поліське-Сарни" по 100 тис. грн за раз. А загалом у 2017-2019 рр. керівник НАБУ там відпочивав 5 разів. Крім того, Надейко стверджував, що заплатив за ремонт зламаних Ситником квадроциклів 4 тис. доларів.

Свою щедрість Надейко пояснював товариськими стосунками із Ситником

"Нічого я не винен і не зобов’язаний перед ним. Допомагаю йому лише як товариш. Він належить до таких товаришів, яким відмовити у силу своїх життєвих принципів я не можу… Він для мене як гість, а я – сторона, що приймає", – розповідав він.

Водночас 13 березня 2019 р. до суду надійшло клопотання Надейка про зняття судимості. Він пояснював, що вирок апеляційного суду м. Києва від 26 грудня 2005 року ним було відбуто повністю 28 грудня 2012 року. За цей час він усвідомив свою провину, його поведінка є зразковою, він чесно працює у ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія Авангард ЛТД" на посаді радника члена Наглядової ради, де зарекомендував себе з позитивного боку. З дня звільнення від відбування покарання по теперішній час він жодного разу не притягувався до кримінальної відповідальності.

У грудні 2005 р. за розбійний напад у місті Києві на вул. Михайлівській, 24-а Надейко був засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. У 2010 році невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінили на більш м’яке покарання – виправні роботи за місцем роботи засудженого на строк два роки з відрахуванням у дохід держави 20 % заробітку щомісячно.

2 квітня 2019 р Рівненський суд ухвалив направити клопотання за підсудністю до столиці, оскільки Надейка було засуджено вироком апеляційного суду м. Києва.

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Але Київський апеляційний суд вирішив, що справа надійшла з порушенням порядку визначення підсудності. Доводи зводилися до того, що Рівненський суд не міг безпосередньо направити справу в Київський апеляційний суд, оскільки таке питання вирішується апеляційним або Верховним судом. Крім того, зазначалося, що клопотання Надейка виходить за межі повноважень апеляційного суду, оскільки нині апеляційні суди в Україні діють лише як суди апеляційної інстанції.

Справу направили до Верховного суду, але там вирішили, що її має розглядати Київський апеляційний суд, оскільки саме цей суд ухвалював вирок і клопотання до нього надійшло саме як до суду першої інстанції. Справу повернули в апеляційний суд і найближче засідання призначено на 7 червня.