У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив під час експертної панелі Фонду Карнегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Може, це буде після виборів у Раду. А, може, і ні", - сказав американський дипломат про можливе бажання Кремля розмовляти з Банковою.

Він каже, що давно вже "не чув нічого від російської сторони" в плані чергового раунду переговорів - з помічником російського президента Владиславом Сурковим або кимось ще.

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"Але з цим все ОК, я сам проявлю ініціативу і скажу: ось, я готовий розмовляти. Щоб зрозуміти, чи вважають вони, що зараз буде сенс зустрітися", - зазначив він.

За словами Волкера, хоча жодної комунікації з РФ немає, "зате ми бачимо їхні дії": паспортизація жителів тимчасово окупованого Донбасу, посилення обстрілів на сході в порушення режиму припинення вогню, а також відсутність вітання з нагоди початку каденції Володимира Зеленського. "Тому у нас немає оптимізму щодо того, що вони готові щось обговорювати зараз", - сказав він.

Волкер заявив, що незалежно від того, буде чи ні прогрес з миром на Донбасі, ідея така, щоб Україна увійшла до євроспільноти і закріпилася там, як реформована демократія з сильною економікою. "І в цій частині все йде добре", - підсумував він.