Відомому журналісту Олегу Вергелісу, госпіталізованому у важкому стані 6 травня, потрібна допомога на реабілітацію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Самборська.

"Станом на сьогодні, Олег продовжує активний процес реабілітаційно-відновлювальних заходів. Цей процес буде тривалим та вимагатиме від усіх нас значних зусиль, моральних та фінансових. Динаміка одужання продовжує бути стабільно позитивною, проте потрібен час, час, час і багато-багато терпіння й, звісно, праці лікарів та медичного персоналу", - написала вона.

За словами Самбірської, від початку хвороби (6 травня 2019 року) Олег фактично випав зі звичного йому інформаційно-театрального простору: "Олег багато запитує, що, де і як відбувається у театрах України, але, на жаль, в силу необхідності вирішення організаційних питань медичного характеру, я не встигаю фактично нічого прочитати та відвідати. Прем’єрні вистави, звання, статуси, анонсовані нові творчі плани з вказаного часу повністю залишились поза увагою. Тому маю ВЕЛИКЕ прохання до театральної спільноти - написати хоч пару слів про вищезазначене (можна приватним повідомленням), щоб я могла заповнити інформаційний вакуум у новинах та подіях, що відбуваються нині. Окремо буду вдячна за відео привіти!".

"Також хочу подякувати всім, хто відгукнувся, та зміг перерахувати чи передати кошти, а також усім, хто цікавиться, надсилає привіти й повідомлення зі словами підтримки!

Окрему подяку за підтримку та фінансову допомогу висловлюю колективам: Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка, Andriy Bakirov; Франківському драмтеатру, Rostislav Derzhypilskyy, Oleksiy Gnatkovskiy, Київському театру оперети, Богдану Струтинському; Національній спілці театральних діячів України; Театру на Подолі, Віталію Малахову; Одеському академічному українському музично-драматичному театру ім. В. Василька, Юлії Пивоваровій, Івану Уривському, Національному академічному театру російської драми ім. Лесі Українки, Борису Кину.

Звісно, ми можемо мати різні погляди на процес та результат творчості, ми можемо сперечатись чи і просто не сприймати деяких режисерських рішень чи акторської гри, але у позатеатральному просторі реального життя іноді першочерговими стають моральні категорії людяності, чуйності та вміння розділити чуже горе. Тому кожен внесок у процес одужання Олега для нас є надзвичайно значимим та важливим! За що безмежно ДЯКУЮ усім!!!

Я уже написала "нас" і хочу трішки прояснити для всіх, хто є завжди поруч з Олегом та постійно займається вирішенням нагальних проблемних питань лікування-реабілітації. Наперед розумію, що на мене будуть сваритись, але це СПРАВЖНІ ДРУЗІ та КОЛЕГИ, яких я бажаю усім та кожному і саме тому, я хочу їм публічно сказати, що вони - Oksana Nemchuk, Ольга Стельмашевская, Vladimir Sestrov, Marina Smilianets, Ольга Семёшкина, Vasyl Mykhalchuk, колектив ZN.UAЕкатерина Константинова та Мостова Ю.В. - надзвичайні люди! Я щаслива знати їх особисто, нехай навіть нас познайомила така біда. І я щиро переконана, що з нашою, друзі, УСІХ спільною підтримкою Олег матиме більше сил та наснаги для одужання! Я щодня бачу, що це вже йому допомагає!" - написала Самборська.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Також вона повідомила, що відвідування Олега, поки що відбуваються в обмеженому часовому режимі у зв’язку з навантаженням під час реабілітаційних заходів: "Прошу поставитися з розумінням. Про всі зміни будемо повідомляти в міру надходження.

Також актуальним залишається питання коштів, адже процес лікувально-відновлювальних заходів буде тривалим та ще потребуватиме значних фінансових ресурсів. Тому я буду вдячна усім, хто знайде бажання та можливість долучитися: картка ПриватБанку 5168 7453 0215 4692 (Самборська Юлія Леонідівна)

Перераховуючи кошти, дуже прошу, будь ласка, пишіть мету платежу: на лікування Олега Вергеліса.

Ще раз дякую, друзі, усім за небайдужість та бажаю міцного здоров’я Вам та Вашим рідним!" - додала вона.





