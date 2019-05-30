Оприлюднено імена українських військових, які загинули в катастрофі вертольота Мі-8

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"29 травня о 23.27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, що впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло 4 військових:

Командир екіпажу - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;

Льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;

Бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

Бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович", - йдеться в повідомленні.

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"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали в Сухопутних військах.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.