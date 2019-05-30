Львівщина оголосила жалобу через катастрофу Мі-8 у Рівненській області

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспущено державні прапори.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, вертоліт Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області) Збройних сил України здійснив аварійну посадку під час планового навчального польоту, після чого загорівся.

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Завдяки вжитим заходам 30 травня о 01:00 пожежу ліквідовано.

У катастрофі загинули всі четверо членів екіпажу, серед яких командир зазначеної військової частини полковник Мазепа.