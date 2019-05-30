Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що не супроводжуватиме президента України Володимира Зеленського в рамках першого закордонного візиту глави держави до Брюсселя, який відбудеться 4-5 червня. Про це міністр сказав у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, не планую. Чому?", - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про те, чи планує він разом із Зеленським їхати до Брюсселя в рамках першого закордонного візиту президента.
При цьому міністр зауважив, що МЗС допомагає з підготовкою цього візиту.
"Ми готуємо все це", - сказав Клімкін.
Як повідомлялося, Зеленський 4-5 червня відвідає Брюссель для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.