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30.05.19 11:37

Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських

Печерський суд Києва вирішив відмовити в задоволенні клопотання Генеральної прокуратури, яка просила отримати доступ до даних телефону журналістки видання "Новое время" Крістіни Бердинських.

Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сама журналістка повідомила в Facebook.

"9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура!!!!", - написала Бердинських.

Вона зазначила, що рішення є остаточним і його не можна оскаржити.

І додала, що на засідання не прийшов слідчий ГПУ - "сподіваюся, йому, як і генпрокурору Юрію Луценку, соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання".

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Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки НВ Бердинських 01

Нагадаємо, що ГПУ отримала доступ до дзвінків, SMS і даних про місцезнаходження головного редактора "Схем" Седлецької за 17 місяців. Правоохоронці пояснили це тим, що дані з телефону журналістки Седлецької потрібні в рамках розслідування можливого розголошення закритої інформації керівником НАБУ Ситником. Колектив "Схем" заявив, що вважає цей факт "тиском на незалежного журналіста". Аналогічне рішення суд виніс і про доступ до даних телефону журналістки "Нового времени" Крістіни Бердинських

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