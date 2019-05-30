РФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін

Про це глава МЗС повідомив у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Клімкін зазначив, що МЗС передало Росії ноту з вимогою повідомити точний час і місце звільнення захоплених українських моряків і кораблів з метою повернення їх до України на підставі наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

"Передали, звісно. Передали у перший день, а відповіді нема. Вони ж вдають, що для них рішення Трибуналу не є однозначною вказівкою як для всього світу, але, насправді, вони перебувають під тиском", - наголосив Клімкін.

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"Ми зламали гру, оскільки вони хлопців хотіли використати просто як політичну розмінну монету. Вони це дуже добре розуміють зараз", - заявив Клімкін.



Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.