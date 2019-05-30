Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"БПП не хоче, щоб відповідальність лежала тільки на Порошенку. Вони триматимуть Гройсмана заручником ситуації, тим самим вгамовуючи його амбіції. Тому що, перебуваючи на посаді прем'єра, Гройсман не зможе весь час приділяти виборчій кампанії", - зазначила Острікова.

На запитання, чи буде "Самопоміч" голосувати за відставку Гройсмана, парламентарій сказала, що депутати насамперед вимагатимуть звіту прем'єр-міністра.

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"Вчора ми отримали звіт Рахункової палати. Наприклад, про виконання бюджету за 2018 рік. Там прожитковий мінімум не відповідає тому, що насправді є в Україні. Доходи в бюджет не виконано в повній мірі. Є величезні ресурси для детінізації - це ті кошти, які не потрапляють до бюджету. Зокрема, це обіг палива. На митниці ми теж не бачимо успіхів, тому ми не бачимо і якісної медицини, оскільки будь-яка реформа вимагає фінансування...

Ми мусимо визнати його роботу незадовільною, тоді Гройсман піде не за власним бажанням, маючи змогу стартувати у виборчому процесі, а піде через те, що парламент визнав його роботу незадовільною", - пояснила Острікова.