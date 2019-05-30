Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи пропозицію спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко почати відносини між Україною та Росією "із чистого аркуша", передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Під час президентської кампанії моя позиція була чіткою: Мінський процес не привів до миру і він не міг дати Україні бажаних результатів. Ми пропонували почати процес повернення миру з чистого аркуша. Пропонували повернутися до Будапештського меморандуму", - заявила Тимошенко.

За словами парламентарія, сьогодні потрібно змінити концепцію переговорів.

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"Правильна стратегія - почати із чистого аркуша. Якщо не приймаються ідеї виконання Будапештського меморандуму, то потрібно шукати й інші шляхи відновлення миру і нашої території, але категорично не шляхом капітуляції", - пояснила Тимошенко.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".