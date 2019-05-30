"Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Царьград", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно ж, коли ми, росіяни, заїжджали, вони дивилися на нас, здавалося, як на напівбогів. А потім, коли я там вже два, три, чотири роки пробув, то зрозумів, що у нас всі основні системи світорозуміння розрізняються на 200 відсотків. Вони одні - ми інші. Але водночас вони не київські хохли, вони не львівські хохли. Вони особливі хохли. Вони хочуть бути в Росії, звичайно ж, хочуть. Але вони все одно хохли. Так, хохли, вони просто хохли - і все. Хохли", - зазначив Прилєпін.

Водночас свою характеристику терорист не вважає образливою, стверджуючи, що це знак його особистого захоплення.

"Я ними захоплювався. Вони прекрасні, чарівні, дивовижні, пристрасні, яскраві люди. Але вони хохли. Вони просто реально на нас не схожі, вони просто інші. Інші. І не знаю, як вам це пояснити. Інші", - додав він.

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