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30.05.19 13:00

Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ

Верховна Рада звернулася до ООН, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, а також національних парламентів держав світу із закликом засудити порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ

За таку постанову на ранковому пленарному засіданні Ради у четвер проголосували 234 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада України затвердила Звернення до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України.

Голові Верховної Ради України доручено невідкладно направити текст Звернення в ООН, парламенти іноземних держав і парламентські асамблеї міжнародних організацій.

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