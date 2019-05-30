Рада ухвалила в першому читанні законопроект про повну загальну середню освіту

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, цей законопроект врегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема, доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.

Також законопроектом врегульовує питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти; сертифікації педагогічних працівників; ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

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