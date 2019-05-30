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30.05.19 13:12

Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про повну загальну середню освіту.

Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, цей законопроект врегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема, доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.

Також законопроектом врегульовує питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти; сертифікації педагогічних працівників; ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

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