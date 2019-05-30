Партія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради під час розгляду питання про відставку Гройсмана в четвер.

"Наша команда голосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Олег Ляшко.

Політик зазначив, що таке рішення фракція ухвалила через незадовільні показники економіки України.

Як повідомляє видання, народний депутат із фракції "Опозиційного блоку" Наталія Королевська заявила, що її фракція також проголосує за відставку Гройсмана.

"Рішення може бути лише одне - відправити у відставку цей уряд", - заявила вона.

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Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.

Фракція "Блоку Петра Порошенка" заявила, що не підтримає відставку Гройсмана. Також не голосуватиме за відставку прем'єр-міністра "Народний фронт".