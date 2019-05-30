"Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр, якого Рада відмовилася відправити у відставку, сказав, що ніколи не скидав із себе відповідальності і закликав усіх об'єднатися.
"Скільки можна плодити ненависть? Ви хочете на камеру здатися краще, ніж ви є. Хтось уже багато років у політиці, і сьогодні після вас я вигрібаю те, що ви привели до того, що ми втратили території", - сказав Гройсман.
"Для вас важливий депутатський значок. А мені важлива Україна та українці", - зауважив він.