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30.05.19 14:00

Несправність, неякісне пальне і неякісна підготовка, - військова прокуратура про версії катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині

Начальник управління військової прокуратури Західного регіону України Юрій Табака повідомив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил України в Рівненській області, що призвела до загибелі чотирьох військовослужбовців - членів екіпажу.

Несправність, неякісне пальне і неякісна підготовка, - військова прокуратура про версії катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед них і технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Усі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - розповів він під час брифінгу у Львові в четвер.

Табака зазначив, що слідство відпрацьовуватиме всі версії, і кожній із них буде надано правову оцінку.

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Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.

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