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30.05.19 14:05

Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради України подання про звільнення з посад двох міністрів і глави Служби безпеки України.

Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони

"Глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака - з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні прес-служби АП, передає Цензор.НЕТ.

В поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент України наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

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Зазначимо, що відповідні проекти постанов про звільнення Полторака (№10344), Грицака (№10345) та Клімкіна (№10346) вже зареєстровано в Раді.

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