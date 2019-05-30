Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, - глава МЗС Маас

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 30 травня перед відльотом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Для мене разом з моїм французьким колегою було важливо поїхати до Києва відразу після того, як президент Зеленський вступив на посаду, щоб дати зрозуміти, що Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, а навпаки. Люди в країні покладають великі надії на нового президента. Ми хочемо запропонувати нашу підтримку президенту Зеленському в реалізації цих надій. Це зажадає подальших реформ, особливо в боротьбі з корупцією", - заявив глава німецького МЗС.

Він додав, що жителі сходу України "нарешті потребують миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 травня глави МЗС Німеччини та Франції Маас і Ле Дріан відвідають Україну зі спільним візитом, - Пристайко

"Імпульс цих виборів може дати можливість вийти з глухого кута і, нарешті, втілити в життя мирний план Мінських угод. Німеччина і Франція хочуть зробити все можливе, щоб допомогти. Ми також будемо вимагати конструктивного внеску з боку Росії", - сказав Маас.