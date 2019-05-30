Рада ухвалила закон про відпустку для усиновителів

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

"Законом стаття 182 "Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей)" Кодексу законів про працю України викладена в новій редакції, згідно з якою "працівникам, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі усиновлення двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини", - йдеться в законі.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення цього закону дозволить привести Кодекс законів про працю України та закон України "Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей від двох місяців, що "сприятиме забезпеченню рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв'язку з усиновленням дитини для всіх усиновителів".

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