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30.05.19 15:05

Рада ухвалила закон про відпустку для усиновителів

Верховна Рада 30 травня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №6350 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновителям під час усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування".

Рада ухвалила закон про відпустку для усиновителів

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

"Законом стаття 182 "Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей)" Кодексу законів про працю України викладена в новій редакції, згідно з якою "працівникам, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі усиновлення двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини", - йдеться в законі.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення цього закону дозволить привести Кодекс законів про працю України та закон України "Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей від двох місяців, що "сприятиме забезпеченню рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв'язку з усиновленням дитини для всіх усиновителів".

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