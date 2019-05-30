На Мураєва не працюю із січня 2018 і активно його критикую, - новий керівник "Межигір'я" Вороненко

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Є чинне законодавство і процедура за конкурсом керуючого "Межигір'я"... Ми витримали букву закону від і до. Наголошую, все в рамках чинного Закону України!" - зазначив Вороненко.

Він також обурився "галасом" навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгена Мураєва.

"Помічник, це що ключова фігура? Чи це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Хай би був помічником, але з січня 2018 року таким не є", - написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва за те, що "його позиція стала з роками все більше деструктивною і неповноцінною".

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Він пообіцяв, що не буде судитися з журналістами, проте попросив "не писати брехню".

Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської ради при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.

"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", - зазначив Вороненко.

Нагадаємо, Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

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В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.