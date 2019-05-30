Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над тим, щоб організувати візит найближчим часом. Найімовірніше, це буде у другій половині червня, поки дата в опрацюванні. Зокрема, сьогодні питання щодо візиту до Берліна обговорюватиметься у рамках зустрічі Президента Зеленського з двома міністрами закордонних справ Німеччини та Франції", - сказав Боднар.

Він висловив сподівання, що обговорюватимуться питання двосторонньої співпраці, реформи та протидія російській агресії.

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