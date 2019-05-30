Суд відправив у СІЗО батьків п'ятирічної дівчинки, підозрюваних в її жорстокому вбивстві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

"Найближчі два місяці підозрюваний у скоєнні особливо тяжкого злочину чоловік проведе в ув’язненні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2015 році за рішенням суду Дарину Макарчук відібрали у біологічних батьків без позбавлення їх батьківських прав. Дівчинка деякий час проживала у прийомній родині. Згодом суд повернув дитину рідним батькам.

У серпні 2018 року дівчинка під час сімейного конфлікту дістала смертельні травми від батька, потім тіло дитини батьки спалили у печі та останки викинули у річку.

Інформація про те, що в селі Листвин Овруцького району на Житомирщині батьки могли вбити свою 5-річну доньку, надійшла до поліції лише 27 травня цього року. За фактом умисного вбивства дитини поліція розпочала кримінальне провадження за п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.

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Окрім того, проводиться розслідування за фактом службової недбалості працівників соціальних служб у справах дітей (ч. 2 ст. 367 ККУ).