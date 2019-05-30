Поліцейські затримали двох "мінерів" із Києва та Львівщини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.
Зазначається, що в Києві була затримана 23-річна місцева жителька, яка "замінувала" будинок, де жила.
"За її словами, вона повідомила про замінування через конфлікт у родині", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Львівській області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який "позичив мобільний телефон у свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств".
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.