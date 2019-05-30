Поліцейські затримали двох "мінерів" із Києва та Львівщини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що в Києві була затримана 23-річна місцева жителька, яка "замінувала" будинок, де жила.

"За її словами, вона повідомила про замінування через конфлікт у родині", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Львівській області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який "позичив мобільний телефон у свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств".

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

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