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30.05.19 15:39

Поліцейські затримали двох "мінерів" із Києва та Львівщини

Національна поліція за минулу добу затримали двох осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування.

Поліцейські затримали двох "мінерів" із Києва та Львівщини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що в Києві була затримана 23-річна місцева жителька, яка "замінувала" будинок, де жила.

"За її словами, вона повідомила про замінування через конфлікт у родині", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Львівській області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який "позичив мобільний телефон у свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств".

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

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