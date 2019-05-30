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30.05.19 16:01

Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти

Фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня.

Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти

З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, повідомляє прес-служба МОН, передає Цензор.НЕТ.

"3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

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У МОН нагадали, що 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію "Українського правопису".

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