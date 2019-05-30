Знайдено тіла всіх чотирьох військових, загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині

"Знайшли, так, (тіла. - Ред.) всіх чотирьох. Далі медицина розбирається, що робити з ними", - повідомив заступник командира 16-ї окремої авіабригади сухопутних військ ЗСУ Михайло Шур журналістам у четвер у Львівській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, пошуки загиблих почалися на світанку в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблі під час катастрофи вертольота на Рівненщині раніше брали участь у миротворчих операціях

Відповідаючи на запитання про те, в якому стані борт вертольота, Шур сказав: "Зруйнований. Велика частина пошкоджена".

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригадиармійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України.Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.