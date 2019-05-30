Сенченко пішов із "Батьківщини" заради власного проекту, а не для розвалу партії, - Скіпальський

Він має всі шанси пройти у Верховну Раду. Про це в коментарі Gazeta.ua розповідає військовий експерт, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Олександр Скіпальський, екс-начальник Управління військової контррозвідки СБУ

"Це в жодному разі не спроба розділити чи розсварити партію Тимошенко. У кадровій політиці "Батьківщини" уже давно не було змін. Замість участі у прийнятті важливих рішень, члени партії займались лише політичними проектами. А сама Юлія Володимирівна налаштована на компроміси із новим президентом, аби отримати посаду. До прикладу, хоче очолити Кабмін", - каже експерт.

Сенченко створює свою партію, щоб приймати активну участь у важливих для країни проектах. До цього його ідеї не отримували необхідної підтримки в однопартійців, вважає Скіпальський.

"Усі його ідеї не отримали необхідної підтримки членів партії. Тому й він вирішив покинути "Батьківщину". Найбільше його турбує війна на сході країни та ситуація із Кримом. Зокрема тому, що сам родом із Сімферополя. В цих питаннях у нього достатньо досвіду. Свого часу був заступником голови Адміністрації президента, займався визволенням заручників особисто вів із терористами переговори про вивід із Криму українських військових та військової техніки. У Тимошенко очолював "Воєнний кабінет"".

Андрій Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права"

У Сенченка є шанси пройти у парламент із новою політичною силою:

"Усе залежить від того, кого він візьме собі в соратники, та яку кампанію розгорне. До нього можуть долучитись представники Ветеранського руху, атовці, представники ЗСУ, юристи та правозахисники. Серед них у Сенченка чималий авторитет", - додав Олександр Скіпальський,

Андрій Сенченко кілька років очолює громадський правозахисний рух "Сила права", що об'єднує дипломатів, фахівців із безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, жителям зони бойових дій та окупованих територій.

Олександр Скіпальський, екс-начальник Управління військової контррозвідки СБУ, екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони, в минулому член Комітету з питань оборони і державної безпеки.