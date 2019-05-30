Місія МВФ планово завершила роботу в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в прес-релізі представництва МВФ в Україні.

Зазначається, що місія перебувала в Україні з 21 по 29 травня 2019 року. За цей час представники фонду на чолі з Роном ван Роденом провели низку зустрічей, зокрема з президентом, міністром фінансів, головою Нацбанку й іншими чиновниками.

"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з Президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", — повідомив голова місії МВФ Рон ван Роден за підсумками роботи місії МВФ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду