Гройсман доручив виділити матеріальну допомогу сім'ям військових, загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести розслідування катастрофи вертольоту Мі-8МТВ-МСБ-1 (бортовий номер 638) військової частини А2595, проаналізувати її причини, а також опрацювати питання надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Про це йдеться у дорученні керівництву Міністерства оборони України. Глава Уряду підписав відповідний документ", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригадиармійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України.Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.