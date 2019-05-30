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30.05.19 17:45

Глави МЗС Польщі та Швеції прибудуть завтра до Києва для зустрічі з владою

Глави міністерств закордонних справ Польщі і Швеції Яцек Чапутович і Маргот Вальстрем відвідають 31 травня з візитом Україну, щоб виділити значення країни для безпеки Європи.

Глави МЗС Польщі та Швеції прибудуть завтра до Києва для зустрічі з владою

На цьому під час дискусії в четвер у Варшаві на тему перспектив проекту "Східного партнерства" наголосили глави дипломатії Польщі та Швеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра ми зустрінемося з представниками української влади", - поінформував Чапутович.

За його словами, його візит у п’ятницю до Києва із шведською колегою Вальстрем буде спрямований на те, щоб підкреслити значення України для безпеки Європи.

"Під час візиту ми хочемо підтвердити постійну підтримку Європою України й обговоримо форми цієї підтримки на майбутнє", - наголосив Чапутович.

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Як зазначила Вальстрем, спільний візит з Чапутовичем до Києва підтвердить також підтримку Європою нової влади в Україні.

"Ми наголосимо, що залишаємося найближчими друзями України",- констатувала Вальстрем. Вона також додала, що ЄС підтримуватиме Київ у проведенні реформ, зокрема у протидії корупції.

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