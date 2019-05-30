"Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Про це йдеться у відкритому листі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цінності, на засадах яких Рада Європи була заснована задля просування і захисту верховенства права... перебувають перед дедалі більшою загрозою. Росія, без сумніву, є провідною у цих процесах. За умовами членства, вона має дотримуватися декількох важливих моментів. Однак РФ виявилася неспроможною поважати багато з них", - йдеться у листі.

Серед таких порушень - анексія Криму, в якому Росія переслідує кримських татар, військова підтримка деяких регіонів на Сході України і Грузії.

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У листі нагадується, що у 2014 році ПАРЄ у відповідь на ці порушення з боку РФ позбавила російську делегацію права голосу. Але це рішення не забороняло російським депутатам продовжувати відвідувати засідання Асамблеї. Однак Росія вирішила надалі не брати участі у роботі ПАРЄ.

Також упродовж попередніх двох років РФ не сплачувала своєї частки до бюджету РЄ, яка становить 33 млн євро щороку.

"Нині вона погрожує вийти із Ради Європи, якщо право голосу її делегації не буде відновлене", - наголошується у відкритому листі.

Водночас Росія продовжує свою агресивну тактику: закрила спільне використання Керченської протоки; на порушення своїх міжнародних зобов’язань створює перешкоди для суден, які прямують до українських портів в Азовському морі; здійснила напад на українські кораблі з екіпажами і відмовляється звільнити їх.

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Окрім цього, РФ розпочала нелегальну видачу своїх паспортів українським громадянам на окупованій частині Донбасу.

"З огляду на ситуацію викликає шок, коли Німеччина і Франція – дві країни, які вважаються найнепохитнішими захисниками демократії, прав людини та верховенства права, – розпочали тиск на ПАРЄ, щоб послабити її повноваження у накладанні санкцій на національні делегації, які порушують основоположні засади Ради Європи", - підкреслили автори листа.

Як зауважується, замість того, щоб піддаватися російському залякуванню, Німеччина і Франція мали б запропонувати призупинення членства Росії у Раді Європи за невиконання зобов’язань, як це передбачено ст. 9 Статуту РЄ.

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"З огляду на це ми закликаємо і очікуємо, що ПАРЄ повною мірою утвердить свою незалежність, як це було раніше. Асамблея не повинна відмовлятися від повноважень накладати санкції на делегації, які порушують основні засади Ради Європи. Європейські громадяни не зрозуміють іншого рішення", - наголошується у листі.