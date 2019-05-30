Зеленський зустрівся з родичами полонених українців

Про це повідомила прес-служба президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході зустрічі Зеленський підкреслив важливість співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.

"Учасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених", - сказано в повідомленні.

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Зеленський пояснив, що мета цієї зустрічі - вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення полонених.

"Нам необхідна консолідована позиція і координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - зазначив він.

Президент повідомив, що впродовж декількох днів він проводив зустрічі і наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.