Зеленський зустрівся з родичами полонених українців

Про це повідомила прес-служба президента України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в ході зустрічі Зеленський підкреслив важливість співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.
"Учасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених", - сказано в повідомленні.
Зеленський пояснив, що мета цієї зустрічі - вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення полонених.
"Нам необхідна консолідована позиція і координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - зазначив він.
Президент повідомив, що впродовж декількох днів він проводив зустрічі і наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.