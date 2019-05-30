Після відставки австрійського уряду через скандал із російським фінансуванням канцлером вперше стала жінка

Таке рішення прийняв президент Австрії Александер ван дер Беллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Австрії Александер ван дер Беллен призначив суддю Бріджит Бірлайн канцлером. Таким чином Бірлайн, суддя Конституційного суду, стала першою в країні жінкою-канцлером", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бірлайн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 травня президент Австрії відправив уряд Себастьяна Курца у відставку після скандалу з російським фінансуванням.

парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца. Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати з опозиційної Соціал-демократичної партії і Австрійської партії свободи.

Партія свободи до останнього часу разом з Народною партією Курца входила до правлячої коаліції. Однак два тижні тому її лідер Штрахе опинився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. На відео Штрахе домовлявся про підтримку перед виборами.

Хто така "Олена Макарова", як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.