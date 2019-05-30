Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту

Відповідне звернення представників громади міста Дніпра було зареєстровано сьогодні, 30 травня.





"Кошти з Державного бюджету України на проектування та будівництво аеропорту в місті Дніпро не виділено, що зводить нанівець розвиток авіаційного сполучення Дніпропетровської області... Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої і будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро в розмірі 2,7 мільярда гривень", - сказано у зверненні, голосування на підтримку якого депутати міськради Дніпра запланували на найближчу сесію 19 червня.

У тексті документа депутати міськради нагадують новому президенту Зеленському, що раніше жителі міста зібрали необхідну кількість голосів на підтримку петиції на ім'я Президента України і міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.

"За час обговорення проекту за президентства Порошенка вже давно можна було привести в порядок діючий аеропорт. Було б бажання працювати і приймати рішення. Ось у кого є можливість виправдати довіру виборців Дніпра та області - так це у Володимира Зеленського і його партії. Оскільки, де і як будувати аеропорт цілком очевидно. Треба тільки почати", - іронізують представники ЗМІ Дніпра, і нагадують, що безславний провал колишнього президента Порошенка в Дніпропетровській області на президентських виборах - наслідок порожніх обіцянок.

Новий президент Володимир Зеленський може зробити висновки з уроку, який дали жителі Дніпра Порошенкові мізерною підтримкою у двох турах голосування. Реальні дії із запуску фінансування та реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра, що належить державі, допоможуть новому гаранту зміцнити позиції в регіоні і не розчарувати своїх виборців.

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