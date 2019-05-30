У Мін'юст подали документи на консервацію одеської колонії, де ув'язнені влаштували бунт

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив керівник Південного міжрегіонального управління виконання покарань і пробації Олександр Малахов.

За його словами, значну частину майна установи знищено внаслідок бунту, тому запропонували консервацію установи.

В результаті сутичок зруйновано ділянку посиленого контролю, пошкоджено чергову частину, службові кабінети адміністрації, банно-пральні комплекси.

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У разі консервації колонії засуджених переведуть в інші установи (розглядаються установи у Вознесенську, Арбузинську та Дар'ївську), а співробітникам нададуть робочі місця в інших установах виконання покарань Одеської області.

Що саме буде з територією колонії, за словами Малахова, вирішить місцева влада.

"Цільове призначення земельної ділянки, на якій розташовано колонію, вирішується виключно представниками місцевого самоврядування. Мін'юст ці питання не вирішує", - додав Олександр Малахов.

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Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.