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30.05.19 19:14

Представництво України при ООН вимагає звільнити Зудієву

Постійне представництво України при ООН засуджує затримання в окупованому Криму і вимагає негайно звільнити кримськотатарських активісток.

Представництво України при ООН вимагає звільнити Зудієву

Про це дипломати заявили в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська окупаційна влада в Криму затримала Лутфіє Зудієву, кримську татарку і громадську захисницю. Це чергова ганебна спроба Москви змусити замовкнути тих, хто виступає проти перетворення півострова в гетто з прав людини", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

Обох жінок доставили в Центр протидії екстремізму. До них не допускають адвоката.

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